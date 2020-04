Attilio Fontana in una nota ufficiale lancia l'idea dei "Lombard bond", tre miliardi di euro previsti per la ripresa dopo l'emergenza Coronavirus.

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in una nota ufficiale lancia l’idea dei “Lombard bond” dal valore di circa tre miliardi di euro previsti per la ripresa dopo l’emergenza Coronavirus. Messaggio polemico nei confronti di Conte.

Coronavirus, Fontana lancia i Lombard Bond

Non è un mistero che ci siano tensioni tra Attilio Fontana, governatore della Lombardia, e il presidente Conte sulle misure da attuare per la ripartenza. Ecco quindi la nascita dei “Lombard bond“, bond ad hoc creati per la regione, come specificato in una nota ufficiale.

“I tre miliardi per il piano straordinario di investimenti in Lombardia sono previsti a debito utilizzando obbligazioni a seconda della convenienza e del tasso che il mercato offrirà” scrive Fontana. Fontana lancia inoltre, con questa iniziativa, un doppio messaggio polemico e politico rivolto al premier Conte, al suo governo e alla stessa Unione Europea (in particolare per quanto riguarda il Mes), ancora incapace di trovare aiuti economici per i paesi colpiti dall’emergenza.





Piano non inedito

Una nota della Regione specifica che questa iniziativa non è inedita: “È la seconda volta che la Lombardia potrebbe utilizzare questo strumento di finanziamento.

Infatti, dopo la crisi dell’11 settembre 2001, la Regione, il 17 dicembre, decise un piano straordinario per le infrastrutture (i Mondiali di sci, acquisto di materiale rotabile, dissesto idrogeologico).

“Nonostante il programma prevedesse 2 miliardi di dollari di emissioni, l’efficiente gestione dei flussi di cassa consentì di ridurre l’esposizione ad un solo miliardo”, conclude la nota della Regione.