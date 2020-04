Al Quirinale si è avuto un incontro tra Conte e Matterella prima del Consiglio europeo che dovrà fare il punto sulle misure economiche.

Alla vigilia del Consiglio europeo, il Premier Conte ha avuto un incontro con il Mattarella al Quirinale. Il colloquio ha sostituito il tradizionale pranzo del governo prima dell’Eurogruppo, impossibilitato a svolgersi ovviamente a causa delle restrizioni imposte dalle norme anti coronavirus.

Incontro tra Mattarella e Conte

Stando a quanto trapelato, il colloquio è servito a fare il punto sulle trattative in corso tra i Paesi dell’Unione europea per affrontare l’epidemia in corso. Il tema cardine del faccia a faccia sono infatti state le misure economiche che l’Ue intende adottare per fronteggiare la recessione. Entrambi avrebbero manifestato l’auspicio che al vertice europeo in programma per la giornata seguente si concretizzi quella solidarietà necessaria per una ripartenza economica e sociale.

La riunione in questione sarà chiamata a decidere sui Recovery Fund e più in generale sugli strumenti economici da mettere in campo durante l’emergenza.

L’esecutivo ha bisogno di sapere quali saranno i margini di manovra per affrontare la fase 2 quanta liquidità potrà utilizzare per rispondere alla crisi.

Quello tra i due Presidenti è stato il primo incontro dopo la messa in atto del lockdown, ovviamente svoltosi nel rispetto delle regole del distanziamento sociale. Conte lo avrebbe anche aggiornato sulla questione del cosiddetto Fondo Salva Stati che tanto sta facendo discutere sia la maggioranza che l’opposizione. Si tratterebbe di un prestito, sulla carta senza condizionalità, da utilizzare per le spese sanitarie dirette e indirette che ammonterebbe a circa 37 miliardi. Non è poi dato se i due abbiano anche parlato di politica interna.