La Lega contro Conte: “Deve dimettersi, chiunque sarebbe meglio di lui”

Alcuni esponenti della Lega hanno attaccato il premier Conte e lo hanno invitato a rassegnare le dimissioni: "Chiunque sarebbe meglio di lui".

Dopo l’informativa di Conte al Senato, alcuni esponenti della Lega hanno invitato il premier a rassegnare le dimissioni. Prima è stata la volta di Alberto Bagnai al Senato, poi gli ha fatto eco il collega Riccardo Molinari alla Camera. Per questi esponenti leghisti, Conte non avrebbe saputo affrontare l’emergenza coronavirus e la questione europea. In aggiunta, Molinari accusa Conte di essere responsabile, con il governo, di molte morti. Ma il primo a scagliarsi contro Conte e Bagnai, esponente della Lega.

La Lega contro Conte

Le Lega attacca contro il premier Conte: un informativa, quella alla Camera e al Senato, costellata da continue interruzioni e maleducazione. Bagnai (Lega) è il primo a prendere la parola contro il premier: “A questo punto la situazione è chiara – ha detto in Aula -. Tutti vedono che chiunque sarebbe meglio di lei, signor primo ministro.

Non so se, come alcuni dicono, il virus sia il risultato di un esperimento malriuscito. Lei certamente lo è”. Per tali motivi, arriva a concludere il senatore, “è necessario che lei rassegni le dimissioni”. Per Bagnai dunque “questo governo ha preso decisioni sospendendo la democrazia, con il risultato di rendere invisi ai cittadini italiani le forze dell’ordine”.

Alla Camera, invece, è Molinari ad attaccare il presidente del Consiglio: “Il governo ha agito senza mai consultarsi col Parlamento – ha dichiarato -, un vostro consulente dice una cosa e un dirigente un’altra, i governatori del Nord chiedevano la quarantena per chi veniva dalla Cina ma il governo non ha voluto. Cosa devo rispondere alle famiglie delle vittime?“.