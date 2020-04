Non è L’arena, il dettaglio sulla libreria alle spalle di Matteo Salvini

Alle spalle di Matteo Salvini, sulla libreria, compare un dettaglio che fa scoppiare un dibattito su Twitter: di che cosa si tratta?

Intervistato da Massimo Giletti per Non è L’arena, Matteo Salvini appare con alle spalle una libreria, ma un dettaglio non passa inosservato. Domenica sera, infatti, il leader leghista ha perso parte al programma su La7 in diretta Skype. Alle sue spalle era in bella vista una libreria d’ordinanza con sopra oggetti di ogni tipo, dai libri ai peluche della figlia. Ma cosa ha colpito gli spettatori? Sui social è nata una vera e propria discussione su un particolare oggetto.

Il dettaglio alle spalle di Salvini

Ai tempi delle elezioni europee, Matteo Salvini aveva mostrato sulla sua libreria d’ordinanza un Tapiro d’Oro e un libro su Himmler, che fu un buon proposito per far polemica da sinistra. In quell’occasione elettorale, inoltre, la Lega divenne il primo partito italiano per numero di voti.

Inoltre, non è un caso che un episodio legato al leader leghista desti scalpore sui social.

Quel che ha stupito questa volta è il fatto che la libreria alle spalle di Salvini – intervistato per Non e L’arena – è cambiata moltissimo e in particolare è apparso un nuovo dettaglio.

Tra i vari libri presenti su una mensola – tra i quali la biografia di Marco Van Basten, e il libro Putinfobia – e il dolcissimo peluche a forma di orsetto della figlia Mirta, Salvini nasconde dietro di sé anche un barattolo. Si tratta della famosissima “Merda d’artista“, opera celeberrima dell’autore Piero Manzoni.