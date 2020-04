Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa tra pochi minuti per informare i cittadini dell'esito del Consiglio Europeo.

Nella serata del 23 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa per informare i cittadini italiani in merito all’esito del Consiglio Europeo avvenuto poche ore prima. Il premier ha inoltre fornito alcune anticipazione su ciò di cui parlerà in un post pubblicato sulle sue pagine social, in cui annuncia la prossima attuazione del cosiddetto Recovery Fund per aiutare i paesi colpiti economicamente dall’emergenza coronavirus.

Coronavirus, la conferenza stampa di Conte

Nel corso di una brevissima conferenza stampa durata poco più di un minuto il presidente del Consiglio ha annunciato l’imminente introduzione del Recovery Fund: “Tutti e 27 i paesi europei hanno accettato di introdurre per reagire a questa crisi sanitaria uno strumento innovativo il rrecovery fund un fondo per la ripresa con titoli comuni europeo che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti.

È uno strumento urgente e necessario per la ripresa”.

Le anticipazioni del Premier

Nel messaggio pubblicato pochi minuti prima dell’inizio della conferenza stampa, Conte ha anticipato: “Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico”.

Il presidente ha infine aggiunto: “La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico”.