Il premier Conte sta definendo gli ultimi dettagli per dare il via alla fase due: dal 4 maggio ritornano al lavoro 2,7 milioni di italiani.

Sono tantissime le ipotesi che balzano sui quotidiani su come potrà essere la fase due dopo il coronavirus, ma il premier Conte insieme al comitato tecnico scientifico sta ancora valutando alcune ipotesi. Pare che dal 4 maggio potrebbero essere allentate alcune misure restrittive, ma ciò non significa “liberi tutti”. Infatti, sembra che i confini regionali rimarranno serrati, mentre per gli altri spostamenti si potrà procedere con l’autocertificazione. Per quanto riguarda, invece, le riaperture: dal 4 maggio saranno 2,7 milioni gli italiani che torneranno al lavoro, ma in sicurezza. I primi codici Ateco potrebbero venire sbloccati ancora prima del 4 maggio: a partire dal 27 aprile.

Per giovedì 23 aprile è atteso un Consiglio europeo, in vista del quale il premier Conte ha avuto un incontro con Sergio Mattarella, nel quale è stato fatto il punto sulla situazione d’emergenza causa Covid-19.

In settimana, infine, si attende il piano di organizzazione della fase due.

Coronavirus, ipotesi fase due

Secondo le ultime ipotesi trapelate da Palazzo Chigi, i primi a ripartire nella fase due dopo il coronavirus potrebbero essere manifattura, costruzioni e alcuni esercizi commerciali al dettaglio. Qualche eccezione potrebbe già presentarsi al lavoro dal 27 aprile. A tale riguardo è attesa una comunicazione del Presidente del Consiglio nel weekend.

Le indiscrezioni parlano, oltre alla riapertura di alcuni negozi, anche a una ripresa per bar e ristoranti. L’ipotesi è che il 4 maggio queste attività possano effettuare la vendita da asporto per la ristorazione, che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio, ma non possano ancora riaprire. Nonostante non vi sia una data già fissata, si presume che tali esercizi potranno riaprire dal 18 maggio. Dall’11 maggio, invece, riaprirebbero i negozi.





Possibili allentamenti anche per gli spostamenti dei cittadini, che non potranno comunque cambiare Regione.

Anche ai bambini sarà permesso uscire, ma solo indossando la mascherina. “Ai bambini va restituito con prudenza uno spazio di libertà e la possibilità di uscire in sicurezza— anticipa la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa —. Ciò significa che il papà, la mamma o comunque un adulto escano con loro, anche per evitare situazioni di aggregazione”.