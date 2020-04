Salvini: “Feltri? Sui meridionali ha detto una caz**ta”

Matteo Salvini prende le distanze dalle frasi di Feltri contro i meridionali: "É una caz**ta".

Fanno ancora molto discutere le parole usate dal direttore del quotidiano Libero, Vittoria Feltri, ne confronti dei meridionali. In un suo editoriale il giornalista aveva definito gli abitanti del sud d’Italia degli “ingordi capaci solo di mettersi in tasca i soldi del nord” che, prima o poi, per questo li avrebbe abbandonati. Le stesse parole sono state confermate dallo stesso Feltri durante la trasmissione Fuori dal Coro in onda su Rete 4 e, se possibile, il direttore ha aggravato la sua situazione definendo i meridionali inferiori rispetto ai settentrionali. Contro di lui si sono schierati in molti, dai giornalisti, al mondo dei social fino ad arrivare ad esponenti politici solitamente in accordo con Feltri e il suo giornale. Tra questi c’è Matteo Salvini che, ai microfoni di Radio Crc, ha così commentato le parole del giornalista: “A me è sembrata francamenteuna una caz**ta l’affermazione del direttore Feltri sulla inferiorità dei meridionali”.

Salvini: “Feltri ha detto una caz**ta”

Il leader della Lega ha poi aggiunto: “Sono assolutamente in disaccordo con le sue affermazioni perché se per un giornalista è scorretto in tempo di pace fare considerazione che dividono il Paese, è scorretto e ingiusto farlo in tempo di guerra”.



“Esistono distanze nel Paese – ha concluso Salvini – ma tra chi vive in quartieri disagiati e quartieri ricchi con più servizi e questo non è certo colpa dei cittadini, la politica deve fare di tutto, come noi stiamo facendo, per accorciarle queste distanze.

Sicilia e Sardegna, ad esempio, sono isolate ancora di più in questo periodo e sono le regioni che pagano di più per tornare alla normalità, ma non è affatto un valore in meno essere siciliano o sardo. Tutti devono avere pari opportunità”.