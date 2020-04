Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la conversione in legge del cosiddetto decreto Cura Italia per l'emergenza coronavirus.

Nella serata del 24 aprile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la conversione in legge del cosiddetto decreto Cura Italia, approvato dal governo Conte nelle scorse settimane come strumento per contrastare l’emergenza coronavirus. La firma del decreto, il quale reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie e lavoratori, è stata annunciata dal Quirinale.

Coronavirus, Mattarella firma Cura Italia

A questo punto manca soltanto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale al fine di far entrare in vigore il decreto Cura Italia, fortemente voluto dal governo per contrastare la crisi economica provocata dall’emergenza coronavirus. Nella giornata del 22 aprile il governo avevo posto la fiducia sul decreto prima di presentarlo alla camera nel pomeriggio di venerdì 14, dove è passato con 229 voti favorevoli, 123 voti contrari e due astenuti, senza modifiche rispetto alla versione approvata dal Senato.

Il decreto, varato dal governo Conte lo scorso 17 marzo, contiene misure per sostenere e far ripartire l’economia nazionale duramente colpita dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Tra queste troviamo l’aumento delle risorse messe a disposizione per il Servizio Sanitario Nazionale, il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, l’allargamento degli ammortizzatori sociali esistenti come la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, il Fondo di Integrazione Salariale e la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e infine lo slittamento delle scadenze fiscali relative a oneri tributari e contributivi.