Matteo Salvini ha fortemente criticato l'intesa giunta durante il vertice del Consiglio Europeo, pronosticando una dipendenza da Berlino e Bruxelles.

Non ha usato mezzi termini Matteo Salvini nel commentare l’accordo sul Recovery Fund raggiunto dai paesi dell’Eurogruppo durante l’ultimo vertice del Consiglio Europeo tenutosi nella giornata del 23 aprile e annunciato in serata dal presidente del Consiglio Conte. Il leader della Lega ha infatti fortemente criticato l’intesa a cui sono giunti i paesi europei, pronosticando per l’Italia per i cittadini italiani anni di dipendenza politica dalle decisioni che verranno prese a Berlino e a Bruxelles.



Salvini sul Recovery Fund

Nel suo intervento pubblicato sui social soltanto pochi minuti dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte, Salvini è apparso come un fiume in piena contro il governo: “Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli. Di tutto il resto, come il Recovery Fund, si parlerà solo più avanti, ma già si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles”.

Sconfitta, fallimento, disfatta, oltretutto avendo impedito al Parlamento di votare, violando la legge.

Le promesse del governo di non usare il MES?

Gli impegni, gli attacchi, le promesse di Conte?

Erano solo FAKE NEWS.

Ladri. Ladri di Futuro, di Democrazia, di Libertà. (2/2) — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 23, 2020

