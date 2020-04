Esodo dal M5s, deputati Zennaro e Bologna lasciano e passano al Misto

I deputati Antonio Zennaro e Fabiola Bologna hanno ufficializzato la loro fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle per passare al Gruppo Misto della Camera.

Nel giorno in cui il M5s ha rischiato la crisi interna, a causa di un ordine del giorno contro il Mes presentato da Fratelli d’Italia e votato da sette pentastellati, altri due deputati hanno ufficializzato il loro addio al partito di Beppe Grillo. Si tratta dei parlamentari Antonio Zennaro e Fabiola Bologna, che subito dopo la loro fuoriuscita dal Movimento sono entrati a far parte del Gruppo Misto. Con queste due nuove defezioni il M5s scende a 204 seggi alla Camera dei Deputati.



M5s, lasciano Zennaro e Bologna



Alla base della decisione del parlamentare Zennaro, eletto alle scorse politiche del 2018 nella circoscrizione Abruzzo, ci sarebbe una netta divergenza ideologica con molte delle attuali scelte del Movimento, come esplicita lo stesso deputato in un posto pubblicato su Facebook: “Cari amici, mi sembra giusto avvisarvi per primi di un’importante e sofferta scelta che ho appena fatto.

Da oggi non farò più parte del gruppo parlamentare del M5s. Una scelta difficile, ma maturata dopo un lungo periodo di riflessione”.

Zennaro continua il suo messaggio specificando tuttavia che continuerà a sostenere il presidente del Consiglio Conte, nonostante non faccia più parte del M5s: “Specie in questo difficilissimo momento storico, il Movimento non sembra proprio in grado di trovare idee, progetti e proposte per far uscire l’Italia dalla crisi post coronavirus. […] Continuerò a sostenere il presidente Conte, una persona perbene a cui in questo particolare momento l’Italia non può fare a meno. Ora è il tempo del rilancio e della ripartenza, per far ritornare grande la nostra nazione. Insieme ricostruiremo questo Paese, il più bello del mondo”. Al momento la deputata Bologna non ha ancora motivato la sua fuoriuscita dal Movimento.