Sondaggi politici 25 aprile, picchiata di Lega e M5s con lo 0,4% in meno e un trend negativo da settimane.

I principali partiti italiani sembrano risentire nei sondaggi politici del 25 aprile delle forti contestazioni dell’ultima settimana ed ecco dunque che, secondo gli ultimi dati elaborati dall’istituto di ricerca Emg per la trasmissione Agorà, sia Lega che M5s perdono consensi. Male anche il Pd, mentre gli unici a sorridere sono Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia.



Sondaggi: male Lega e M5s

La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito in Italia, ma continua a perdere consensi da diverse settimane. Negli ultimi 7 giorni ha perso addirittura lo 0,4 %, arrivando così ad un totale di consenso del 28,8%. Male, e anche qui in continua decrescita, il Movimento 5 Stelle che scende ancora una volta e finisce al 14,7%, con una perdita di 0,4 punti percentuali in un settimana.

Non ne approfitta il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, ora al 20,9% con un calo del 0,2 rispetto alla precedente rilevazione.





Sondaggi politici: sale Giorgia Meloni

Cresce, seppur di poco, il consenso per Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni che questa settimana guadagna la 0,1 per centro arrivando così al 13,8% del consenso totale. In crescita anche Forza Italia che torna a superare il 6%. Ora Berlusconi è al 6,1% con una crescita in percentuale dello 0,2. Poi c’è Italia Viva di Matteo Renzi, al 5,1 (+ 0,1%), mentre tra gli altri partiti minori, l’unico che guadagna qualcosa è La Sinistra che dal 2,3 per cento della settimana scorsa sale al 2,4. Ancora alto il numero di indecisi e astenuti, accreditato al 41,1 per cento.