Alle ore 20:20 il presidente del Consiglio Conte interverrà in conferenza stampa per illustrare il decreto che istituisce la cosiddetta Fase 2.

Nella serata del 26 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa in cui illustrerà ai cittadini il Dpcm con cui verrà istituita nel Paese la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Stando alle indiscrezioni trapelate nel pomeriggio, l’obiettivo di questa delicata fase sarà quello di contenere il tasso di contagio del coronavirus al di sotto di un indice R0 pari a 1, approvando provvedimenti specifici per le singole regioni qualora la curva dei contagi dovesse ricominciare a salire.



Coronavirus, Giuseppe Conte sulla Fase 2



Secondo le poche informazioni trapelate finora appare plausibile che ogni settimana venga monitorato l’indice di contagio in tutte le regioni, nonché la capacità di accoglienza delle strutture sanitarie, per poi stabilire ordinanze sprecifiche nel caso i contagi dovessero oltrepassare una certa soglia. Questa misura verrà con molta probabilità implementata in concomitanza con la possibilità per i cittadini di recarsi in un comune diverso dal proprio.

Per quanto riguarda invece i dispositivi di protezione individuale non sarà più previsto che le mascherine diventino obbligatorie in ogni frangente, ma soltanto in determinate situazioni a rischio come ad esempio nei luoghi dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone.

Come stabilito tuttavia dai ministri della Salute e degli Affari Regionali Roberto Speranza e Francesco Boccia di concerto con il comitato tecnico scientifico di concerto, gli spostamenti dovranno essere ugualmente giustificati dall’autocertificazione ad eccezione di quelli per recarsi dai familiari stretti.





Conclusa riunione governo/enti locali

Nel tardo pomeriggio si è inoltra conclusa la riunione tra il governo e gli enti locali per chiarire ulteriori aspetti della Fase 2. A tal proposito, il presidente dell’Anci nonché sindaco di Bari Antonio Decaro ha commentato: “Dovremo gestire questa fase e siamo preoccupati perché i cittadini si aspettano un ritorno alla normalità, sia pur graduale, anche per far ripartire l’economia“.