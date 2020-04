I cittadini sono d'accordo con le misure contenute nel nuovo decreto che entrerà in vigore il 4 maggio? I risultati del sondaggio di Notizie.it.

Dopo la conferenza stampa di domenica 26 aprile in cui il Premier Conte ha illustrato il nuovo decreto che entrerà in vigore dal 4 maggio, tra gli italiani si è acceso il dibattito sulle misure che il governo ha deciso di adottare: Notizie.it ha creato un sondaggio sulla propria pagina Facebook per capire se i cittadini siano d’accordo o meno con l’esecutivo.

Decreto del 4 maggio: il sondaggio di Notizie.it

Questa la domanda che abbiamo posto: “Siete d’accordo con le misure dei nuovo decreto?“. I risultati hanno svelato che la maggior parte delle persone che hanno votato non è d’accordo con i nuovi provvedimenti. Su un totale di 6.288, i voti contrari sono stati infatti 3.808 mentre quelli favorevoli 2.480.

Le ragioni della non concordanza con il decreto sono molteplici.

Alcuni ritengono che si stia adottando troppa prudenza e che l’economia avrà danni troppo grandi con riaperture così scaglionate. “Secondo me dovrebbero dare il via libera a tutte le attività con le giuste precauzioni“, “Devono far riaprire tutti o nessuno“, si legge tra i commenti. Altri lamentano il fatto che sia possibile fare visita ai propri congiunti ma non al proprio compagno o alla propria fidanzata.

Altri ancora invece hanno espresso parere contrario per la troppa morbidezza della disposizione. Sono infatti molti a sostenere che i contagi non si siano stabilizzati e che un allentamento delle misure potrebbe condurre ad una seconda ondata. La critica, più che per l’apertura delle attività produttive, è in questo caso rivolta al via libera a passeggiate, attività motoria e fisica e alla riapertura di parchi e aree verdi che diverse persone considerano come possibile occasione di trasmissione del virus.





Sono comunque tanti, seppur in minoranza, anche gli utenti che si sono detti d’accordo con le nuove norme previste per la fase 2.

“Giusto, inizialmente si aprono le aziende e via via le altre cose“, “Ottime decisioni“, hanno commentato alcuni di loro.