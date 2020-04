Feltri attacca Salvini: “Incisivo solo quando dice che sono un cog***one”

Vittorio Feltri attacca Matteo Salvini per i toni utilizzati nei suoi confronti: "Un minimo di rispetto da lui me lo aspettavo".

Dopo l’affondo di Vittorio Feltri contro i meridionali – per il quale è sorta una questione che lo ha condotto a una sanzione -, il direttore di Libero attacca Matteo Salvini. L’occasione arriva durante la pubblicazione di un editoriale del direttore di Libero, dal titolo “Dov’è finita l’opposizione”. Il leader del Carroccio si era schierato dalla parte dei meridionali nel momento in cui è stato sferrato un attacco contro di loro. Ma la replica di Feltri è stata ancora più aspra: per il direttore, infatti, l’unico leader forte dell’opposizione è Giorgia Meloni.

Vittorio Feltri attacca Salvini

Il 28 aprile Vittorio Feltri ha scritto un editoriale nel quale attacca Matteo Salvini e lo definisce incisivo solo “quando si tratta di dire che io sono un co***one perché – spiega Feltri -, senza volerlo, avrei offeso i meridionali, affermando che alcuni di essi sono inferiori economicamente, non certo intellettualmente, rispetto ai settentrionali”.

Proseguendo nel suo affondo, Feltri rincara la dose: “Comprendo che al capo della Lega premano i voti delle regioni da Roma in giù, mentre a me sta più a cuore la descrizione della realtà patria.

Facciamo mestieri diversi e non invidio il suo. Tuttavia – precisa ancora -, un minimo di rispetto da lui me lo aspettavo. Pazienza, in politica pesano i suffragi più di chi li conta”.

Infine, sferra un’ultima dichiarazione rispetto alle opposizioni: “L’unico personaggio all’altezza di contrastare gli affossatori del Paese è Giorgia Meloni, la quale è una terrona superiore ai padani“.