Vittorio Feltri torna sulla questione dei congiunti e punge il ministro degli Esteri: "Chi sono? Chiedete a Luigi Di Maio..."

Un caos sulla parola “congiunti“: questo è quanto emerso il giorno seguente l’annuncio delle nuove misure in vigore dal 4 maggio. Se da un lato Conte aveva aperto alla visita ai congiunti (con legami puramente sanguigni), dall’altro lato si sono rese necessarie alcune precisazioni. Ad esempio il fatto che tra i congiunti possano rientrare anche i fidanzati, ma se poi inseriamo anche le coppie stabili non possiamo dimenticarci delle coppie di fatto. Insomma, un bufera contro il governo accusato non solo dell’inadeguatezza delle aperture, ma anche della terminologia scelta che parrebbe dare adito a discriminazioni. Sul tema Vittorio Feltri si rivolge a Luigi Di Maio e punge il ministro con una frecciatina.

Feltri punge Di Maio sui congiunti

Un tweet provocatorio quello di Vittorio Feltri che punge Luigi Di Maio sulla questione dei congiunti. Sorge spontaneo, infatti, chiedersi – all’indomani della conferenza di Conte – quali persone rientrino nel termine “congiunti”.

Se dunque all’inizio i fidanzati erano esclusi, una nota di Palazzo Chigi ha inserito le “coppie stabili” all’interno delle visite concesse dal 4 maggio.

Il direttore di Libero, con molta ironia, provoca il ministro degli Esteri: “Per sapere il significato di congiunto bisogna interpellare Di Maio, esperto di congiuntivi“.

Per sapere il significato di congiunto bisogna interpellare Di Maio esperto di congiuntivi — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 28, 2020

Il popolo del web ha apprezzato la battuta, ma come sempre non sono mancate nemmeno le critiche e gli insulti.