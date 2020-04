Travaglio contro Salvini su La7: “Talk show modello governissimo”

Nel suo ultimo editoriale, il giornalista Marco Travaglio attacca la presenza di Matteo Salvini nel talk show di Massimo Giletti "Non è l'Arena".

All’interno del suo editoriale del 28 aprile pubblicato sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio si è scagliato contro le ultime puntate del programma televisivo di Massimo Giletti Non è l’Arena e sulla presenza durante quest’ultimo del leader della Lega Matteo Salvini. Il giornalista ha infatti criticato il drastico cambio di rotta della trasmissione di La 7, che dopo aver dedicato diverse puntate ai rischi della diffusione del coronavirus ora ha deciso di concentrare il dibattito pubblico sulla ripresa economica del Paese, quasi come se l’emergenza sanitaria fosse sparita.



Travaglio contro Salvini a Non è l’Arena

Nel condividere il suo articolo sui social, Travaglio descrive didascaliscamente il nuovo corso del programma televisivo di Massimo Giletti, apostrofandolo con il titolo Non è l’Arena, è Salvini: “Domenica sera su La7, nel nuovo programma di Massimo Giletti “Non è l’Arena: è Salvini”, è andato in onda il prototipo del nuovo talk show modello governissimo“.

All’interno dell’editoriale, il giornalista del Fatto Quotidiano si scaglia contro la decisione di porre il focus della trasmissione con ospite Salvini sulla ripartenza economica post lockdown, lasciando in secondo piano l’emergenza sanitaria attualmente in atto nel Paese: “Dopo tre mesi di teledibattiti luttuosi e pallosi che issavano sul podio il virologo di turno all’insegna del ‘ricordati che devi morire’ e del ‘noi siamo scienza, non fantascienza’, si è deciso che il virus non esiste più“.

In molti ricordano infatti come nelle ultime settimane i virologi fossero ormai diventati una presenza fissa nello studio di Massimo Giletti, con particolare attenzione per il professor Giulio Tarro finito poi al centro delle polemiche per alcune controversie riguardanti la sua carriera accademica.