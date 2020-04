In diretta da Cremona, Conte ha annunciato che il governo varerà finanziamenti appositi per le province più colpite dal coronavirus.

Dopo la visita, tra le altre, di Bergamo e Brescia, il Premier Conte si è recato in prefettura a Cremona dove ha annunciato lo stanziamento di un fondo speciale per i territori italiani più colpiti dal coronavirus. Tra questi Lodi, Cremona, Piacenza, Bergamo e Brescia.

Coronavirus: Conte a Cremona

Ad incontrare il Presidente, oltre al prefetto Vito Danilo Gagliardi vi erano diversi sindaci tra cui quello di Cremona, Crema e Casalmaggiore. Ma anche il presidente della Provincia, il direttore generale dell’ospedale e il direttore sanitario. In aggiunta erano presenti anche l’infermiera Elena Pagliarini, soggetto di una delle foto simbolo dell’epidemia e l’autrice dello scatto, il medico Francesca Mangiatordi.

All’uscita dalla riunione, Conte ha affermato che da parte del governo c’è una particolare vicinanza alle province più colpite.

Una vicinanza non solo affettiva ma anche finanziaria, dato che potranno godere di uno stanziamento speciale. “Non mi fate dire ancora l’entità: è una misura ancora in fase di studio“, ha aggiunto. Il finanziamento dovrebbe arrivare già ai primi di maggio e si andrà ad aggiungere a quelli già previsti per tutti gli altri 8.000 comuni italiani.

Il Premier non ha infine mancato di esprimere il suo ringraziamento a tutti coloro che si stanno impegnando in prima linea a far fronte all’epidemia. “Stiamo dimostrando che abbiamo grandi risorse umane e professionali in campo sanitario. Abbiamo attraversato una fase drammatica a causa del sovraccarico ma abbiamo sempre offerto una grande reazione“, ha affermato.