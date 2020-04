Decine di deputati della Lega hanno deciso di occupare l'aula di Montecitorio fino a quando gli italiani non avranno risposte certe.

Come forma di protesta per la mancanza di certezze per i cittadini, i deputati della Lega hanno occupato l’Aula di Montecitorio. Al termine della seduta sono infatti rimasti entro l’emiciclo nel pieno rispetto delle norme anti contagio. “Staremo qui giorno e notte fino a quando non ci saranno risposte agli italiani“, hanno affermato.

Deputati della Lega occupano Montecitorio

Matteo Salvini lo aveva annunciato e i rappresentanti del suo partito hanno dato seguito e concretezza alle sue affermazioni. “Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete. Noi ci siamo, stanotte fateci compagnia a distanza“, aveva scritto poco prima sui suoi canali social.

E una volta terminata la seduta alla Camera dove i deputati hanno votato la richiesta del governo di aumento del deficit di 55 miliardi, i leghisti si sono blindati all’interno.

Una prima testimonianza del gesto è giunta da Emanuele Fiano (Partito Democratico), che ha confermato ai cronisti quando stesse accadendo nell’emiciclo.

Diversi parlamentari del Carroccio, tra cui Luca Toccalini, hanno poi effettuato delle dirette Facebook proprio dall’aula. Questi i temi su cui chiedono e chiederanno certezze all’esecutivo: mascherine e protezioni sanitarie per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, soldi veri a commercianti e imprenditori. E ancora certezze per le famiglie che torneranno sul posto di lavoro ma avranno i figli a casa fino a settembre, sostegni economici per affitti e bollette e “mafiosi da riportare in carcere“. Il riferimento è ai molti boss scarcerati nelle ultime ore.