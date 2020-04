Dopo le parole di Conte in Senato, Renzi dovrebbe lanciargli un ultimatum: è quanto hanno affermato esponenti della sua forza politica.

Fonti di Italia Viva hanno fatto trapelare che, dopo l’informativa urgente del Premier Conte in Senato, Matteo Renzi gli lancerà un ultimatum. Esponenti del partito dell’ex Presidente del Consiglio hanno infatti affermato ad alcune agenzie di stampa che, quando prenderà la parola, il loro leader farà un ultimo appello per avere risposte certe e concrete sulla gestione dell’emergenza coronavirus.

Renzi lancia un ultimatum a Conte

Gia in diretta ad Omnibus su La7 aveva infatti anticipato che “giovedì a Palazzo Madama dirò che quello che sta accadendo sui temi della libertà costituzionale è uno scandalo“. Per lui non è infatti pensabile che il Premier, comunque si chiami, stabilisca con un decreto chi si può incontrare e chi no. “Non possiamo dare la nostra vita personale in assenza di un emergenza“, aveva affermato.

Renzi si è infatti schierato dalla parte di chi invoca una riapertura più coraggiosa, dato che i contagi stanno diminuendo ed è possibile rilanciare l’economia in piena sicurezza.

Aveva infatti criticato anche il report del comitato tecnico-scientifico secondo cui ci sarebbero 151 mila ricoveri in terapia intensiva riaprendo tutte le attività il 4 maggio. Questo quanto affermato: “E’ folle affermare ciò. C’è chi vuole seminare il panico, noi manteniamo lucidità“. Di qui dunque il presunto ultimatum che potrebbe lanciare all’esecutivo di cui hanno parlato fonti del suo schieramento.





Quanto invece al suo ex partito, il vicesegretario Andrea Orlando ha fatto sapere che e democratici continueranno a sostenere Conte. “Rimpasti e ribaltoni in un momento come questo sarebbero una stravaganza davvero incomprensibile“, ha spiegato.