Sileri chiarisce ulteriolmente la questione amici: sono congiunti solo se non si ha nessun altro in città.

Dal momento in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto in conferenza stampa che, alle consuete motivazioni per gli spostamenti, si sarebbe aggiunta anche la possibilità di far visita ai congiunti, è partita una vera e propria ricerca dell’interpretazione del termine. Molti i dubbi, a cui la politica ha provato a più riprese a dare una risposta, certe volte però ingarbugliando ancor di più le cose. Il viceministro alla Salute Sileri solo ieri (mercoledì 29 aprile) aveva affermato che il temine congiunti potesse essere allargato tranquillamente per includere anche agli amici, ma a poche ore dalla sua dichiarazione ha fatto un rapido dietrofront.

L’amico non è sempre un congiunto

“Anche un’amicizia è un affetto stabile, a volte chi si sposta da una città all’altra stabilisce degli affetti con degli amici che sono spesso migliori di quelli con alcuni familiari, diciamoci la verità – aveva detto Sileri nel suo intervento a un Giorno da Pecora su Rai Radio1 , precisando poi: “Se è considerato un amico vero e non è una scusa. Questo è un periodo di transizione, servono regole per far capire che non è un liberi tutti”.





Sileri cambia idea sugli amici congiunti

Solo qualche ora dopo però è arrivato un altro chiarimento da parte di Sileri, a conferma di quanto sia controversa e di difficile applicazione questo punto del nuovo Dpcm.

Il viceministro ha fatto di base un passo indietro affermando che: “Si può parlare di affetto stabile, se si tratta di un partner o dell’unica persona cara che abbiamo in città. Il Dpcm chiarirà, ma io credo che affetto stabile è responsabilità. Significa non andare a trovare un amico solo per fare due passi, ma avere a cuore la sua salute e la nostra”.