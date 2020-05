Gaffe per il segretario Nicola Zingaretti, che nel fare gli auguri agli italiani per la festa del 1 maggio ha postato una foto di medici cinesi.

Nell’augurare una buona festa del 1 maggio a tutti i lavoratori italiani, Nicola Zingaretti ha compiuto una gaffe pubblicando una foto ritraente dei medici cinesi. Non è però stato l’unico protagonista di uno scivolone in questo contesto.

La gaffe di Zingaretti per il 1 maggio

Ogni politico a suo modo ha voluto scrivere sui propri social un pensiero a tutti i lavoratori, molti dei quali danneggiati dall’emergenza sanitaria in corso. Tra questi anche il segretario del Partito Democratico che sui suoi social ha così scritto: “Buon #PrimoMaggio all’Italia che resiste. Oggi più che mai vicini alle persone con l’impegno a creare lavoro. Per l’Italia, per la rinascita, per costruire fiducia“.

A suscitare polemiche è però la fotografia allegata a questo pensiero che ritrae un gruppo di medici, una delle categorie in prima linea contro il coronavirus, che si abbracciano e cercano di farsi forza. Peccato che soggetti dello scatto non appartengano al sistema sanitario italiano bensì cinese. Si tratta precisamente di medici occupati nel reparto con pazienti contagiati dal coronavirus dell’ospedale di Zoping città della provincia orientale dello Shandong.

Lo scatto è stato inserito dal quotidiano Hongkong free press in uno dei propri articoli datato 28 gennaio 2020. Nonostante moltissimi utenti, tra cui rappresentanti dell’opposizione, glielo abbiano fatto notare, Zingaretti ha deciso di lasciare intatto il post senza modificarne l’immagine.

Ma il leader dei democratici non è stato il solo ad aver compiuto una gaffe in occasione della giornata dei lavoratori.

L’assessorato al Lavoro del Comune di Napoli ha infatti diffuso un manifesto recante la frase “Il lavoro rende liberi“ scritta all’ingresso dei campi di sterminio nazista.