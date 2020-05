Salvini: “Dormiremo in Parlamento finché non ci saranno risposte”

Salvini non si ferma e annuncia che il Carroccio dormirà in Parlamento finché Conte non darà delle risposte.

Il clima del contrasto all’interno della politica italiana è alto come forse mai prima di del coronavirus lo era stato. Tutti contro Conte, dalle forze opposizioni di opposizione a quelle di maggioranza. La decisione di partire in maniera molto soft dal 4 maggio non è piaciuta alla Lega, a Fratelli d’Italia e in parte anche ad Italia Viva. Il partito di Renzi, con anche alcuni esponenti di spicco del Pd chiedono poi a Conte di tornare ad interpellare il parere delle Camere del Parlamento e di smetterla con i dpcm. Lotte politiche che fanno rimpiangere quella parvenza di unità che si era paventata nei primi giorni del contagio. Molte anche le manifestazione contro il governo Conte. Giorgia Meloni è scesa in piazza con i deputati di FdI per chiedere aperture e coperture per i lavoratori, e la Lega di Matteo Salvini ha deciso di occupare le Camere del Parlamento ad oltranza.



In diretta dal #Senato, a difesa del Lavoro e del Futuro degli Italiani. #torniamoliberi 🔴 LIVE 👉 https://t.co/2ElepWEnJT pic.twitter.com/TyTedPQzgX — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 30, 2020

Salvini: “Dormiremo in Parlamento per avere risposte”

In un messaggio diffuso sui social, il leader del Carroccio ha detto: “Invece di andare a nanna come tutti gli altri, invece di andare a cena a casa dalle loro famiglie come tutti gli altri, le donne e gli uomini della Lega a nome vostro hanno iniziato a stare per tutto il tempo necessario in quello che è il nostro luogo di lavoro finché il governo non darà, non a me, ma a voi tempi certi”.





Le parole del video seguono quanto era già stato detto da Salvini ieri, 30 aprile, a commento dell’informativo del presidente Conte in Senato.

“Faremo, faremo, faremo – aveva. detto Matteo Salvini nel suo discorso – Sembra che viviate su Marte. La prossima volta venga qui a dire: abbiamo fatto, abbiamo fatto, abbiamo fatto”.