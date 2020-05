Boccia risponde a Renzi sulla possibile crisi di governo: "Esecutivo senza M5S è impossibile".

Il rischio crisi di governo dopo, se non addirittura durante l’emergenza coronavirus è molto alto. Molti i conflitti all’interno della maggioranza, dove convivono forzatamente dal settembre 2019 vecchi avversari che, solo formalmente, hanno deposto l’ascia di guerra. C’è soprattutto Matteo Renzi, riuscito nella non facile impresa di litigare in meno di un anno con i due principali azionisti dell’esecutivo: il suo vecchio partito, il Pd, da cui si è allontanato fondando Italia Viva, e il suo storico avversario, il M5S. L’ultima intervento dell’ex sindaco di Firenze al Senato è suonato molto come un ultimatum al governo Conte accusato di aver abusato dello strumento del dpcm a scapito del potere decisionale collegiale del Parlamento. A parlare della possibile crisi di governo è stato il ministro Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, durante la puntata di Accordi e Disaccordi, in onda sul Nove: “Se cade il governo perché manca l’appoggio di Matteo Renzi? Non è ipotizzabile, ed escludo categoricamente, che il Pd possa dare vita ad un altro governo senza il Movimento 5 stelle”.



Impossibile governo senza M5S

Matteo Renzi, dal canto suo, ha cercato un po’ di spegnere le polemiche chiarendo ulteriormente le proprie posizioni: “Nessuno di noi vuole criticare il governo o le Regioni.

Non sarò il principale sostenitore del governo nazionale o locale ma il lavoro di serenità che si è cercato di dare in un momento che sereno non era va apprezzato”.





“Nella Fase 1, quella della paura – ha detto Renzi – tutti ci siamo stretti alle istituzioni, ora il problema riguarda il dopo e gli ultimi due giorni mi pare che segnano passi avanti. Tutti siamo d’accordo con il Presidente Mattarella che chiede regole chiare dal governo. Negli ultimi giorni abbiamo assistito scene stravaganti, con dpcm che mettono il naso se la sua relazione con un’amica o amico è stabile o saltuaria, o all’incredibile discussione nel Governo sul chiarire nell’autocertificazione se un amico è vero o no”.