Coronavirus, Bill Gates chiama Conte per la ricerca di un vaccino

Bill Gates ha chiamato Conte per discutere sulla realizzazione del vaccino contro il Covid-19, sul quale sta lavorando un'azienda italiana.

Bill Gates – fondatore di Microsoft – ha chiamato il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte per discutere delle prospettive del vaccino sperimentato a Oxford. Infatti, Gates ha già versato 250 milioni di dollari per la ricerca sul vaccino contro il Covid-19, nella quale è impegnata anche un’azienda italiana. La Fondazione Bill and Melinda Gates, da quanto si apprende, ha promesso di aiutare con ingenti sostegni economici allo sviluppo e alla diffusione del vaccino qualora quest’ultimo dovesse risultare efficace.

Bill Gates chiama Conte

In un intervento per il Corriere della Sera, Bill Gates aveva già delineato i passi necessari per poter arrivare alla realizzazione di un vaccino contro il coronavirus. Il primo è assicurarsi che le risorse mondiali e i dispositivi di protezione vengano distribuite efficacemente (mascherine, guanti e test diagnostici). Il secondo, invece, riguarda lo stanziamento dei “fondi necessari alla ricerca medica per lo sviluppo di un vaccino”.

A tale riguardo, il fondate di Microsoft ha avuto un colloquio telefonico con il premier italiano.

Bill Gates e Giuseppe Conte si sono sentiti per discutere sulla realizzazione del vaccino contro il Covid-19, per la quale sta lavorando attivamente anche un’azienda italiana, l’Advent-Irbm con sede a Pomezia.

La chiamata, quindi, si è resa necessaria nel momento in cui l’azienda di Pomezia ha reso noto di avere la possibilità di rendere disponibili i primi stock del vaccino nel mese di dicembre. Tutto ciò, però, solo se i test avranno esito positivo. Gates potrebbe investire per la diffusione del vaccino contro il Covid-19.