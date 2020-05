Nello Musumeci a sopresa nega la riapertura della Sicilia dal 4 maggio, e non esclude un prolungamento della quarantena.

Intervenuto al programma di La7 Omnubus, il presidente della Sicilia Nello Musumeci ha dichiarato che da lunedì 4 maggio la regione non riaprirà, attuandi le stesse misure di sicurezza in vigore nelle ultime settimane. Una scelta dettata dalla prudenza e dalla volontà di riaprire in totale sicurezza, magari quando il contagio sarà pari a zero.

Musumeci: “Non riaprirò la Sicilia”

Da lunedì 4 maggio scatta ufficialmente la Fase 2, fase che però sta creando tensioni tra Governo e regioni, tra le quali la Sicilia di Nello Musumeci. Ospite al programma di La7 Omnibus, il presidente della regione ha dichiarato di non voler assolutamente correre il rischio di una riapertura frettolosa:

“Non possiamo pensare di aprire la Sicilia – dice – perché temiamo che ci possa essere un afflusso di altre regioni assolutamente non sottoposto a una verifica sanitaria necessaria che diventa il presupposto per evitare il ritorno del contagio”.





Maggio di clausura

Musumeci ha poi chiarito come questo provvedimento si estenda anche per i concittadini residenti al nord: “Non li farò entrare, chi vuole venire sa che deve rimandare in agenda di qualche settimana.

Non può entrare, anche se serve concordarlo con il Ministero dei trasporti perché non dipende solo da noi“.

“Io penso – ha concluso Musumeci- che il mese di maggio debba servire a monitorare la situazione del coronavirus in Sicilia. Speriamo di arrivare a contagio zero. A mio avviso la blindatura deve restare per tutto il mese di maggio”. Se il dato epidemiologico ce lo consentirà allora riapriremo la Sicilia gradualmente. Apriremo ma attraverso un sistema di prudenza”.