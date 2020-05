Renata Tosi, la sindaca di Riccione, sfida il presidente della Regione: dal 4 maggio sarà possibile accedere alla spiaggia.

La sindaca di Riccione, Renata Tosi, sfida il presidente della Regione Stefano Bonaccini: dal 4 maggio – contrariamente alle disposizioni regionali – sarà possibile accedere alla spiaggia. Infatti, la voglia di tornare al mare è tanta e gli italiani – o almeno i cittadini di Riccione – non stanno più nella pelle. Così, nonostante la nuova ordinanza dell’Emilia Romagna, che vieta l’accesso alle spiagge nella fase 2, Riccione va in contro tendenza.

Sindaca di Riccione sfida la Regione

Per salvare quanto più possibile in vista di una stagione turistica che si preannuncia difficile e insidiosa, la sindaca di Riccione ha deciso di sfidare la Regione. Dal 4 maggio, con l’avvio della fase 2, è possible accedere alla spiaggia, nonostante l’ordinanza regionale di Bonaccini ne abbia chiaramente vietato l’accesso.

Renata Tosi ritiene “inconcepibile questo voler andare a sottrarre alla passeggiata dei riccionesi un luogo così pieno di salute e così giusto per i nostri primi momenti di libertà”.

Si è espressa così in un servizio per TgCom24.

“Noi siamo pronti da più di 10 giorni con i protocolli e con tutte le norme che servono per ospitare i clienti”, assicura uno dei proprietari di un locale sul lido. Il paradosso, rivela un altro lavoratore è che nelle Marche, a Gabicce, i cittadini possono tranquillamente passeggiare sulla spiaggia, mentre a Riccione è vietato.





La Regione Marche, infatti, consentirà di passeggiare sull’arenile rispettando le distanze di sicurezza, evitando ogni possibile assembramento e limitando le soste prolungate.