Coronavirus, Conte telefona a Bill Gates: al centro il tema vaccino

Nella giornata del 2 maggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato al filantropo e fondatore di Microsoft Bill Gates, al fine di discutere in merito ai finanziamenti per la ricerca scientifica nella lotta al coronavirus. Al centro della discussione c’è stato ovviamente il tema del vaccino contro il Sars-CoV-2, per il quale il miliardario americano ha già donato di tasca propria ben 250 milioni di dollari, affermando di essere pronto a finanziare il vaccino nel caso dovesse esserne dimostrata l’efficacia.



Coronavirus, telefonata tra Conte e Bill Gates



Durante la telefonata, Bill Gates ha riconosciuto il ruolo svolto dall’Italia nella lotta al coronavirus e nel sostegno alla ricerca sui vaccini avvenuto negli anni scorsi, chiedendo però allo stesso tempo al presidente Conte di assicurare eguale impegno per i mesi a venire, che con tutta probabilità saranno decisamente critici in previsione delle nuove ondate di coronavirus previste per la stagione invernale.

Gates ha inoltre voluto ricordare come la Pledging conference del prossimo 4 maggio, della quale l’Italia sarà co-host, rappresenti uno step importante nella cooperazione globale nella lotta al coronavirus.

Proprio in vista di un ritorno della pandemia, Bill Gates ha ribadito la necessità di fornire assistenza necessaria ai paesi in via di sviluppo che potrebbero trovarsi impreparati nel gestire un’emergenza sanitaria di questa grandezza. Il presidente del Consiglio Conte ha da questo punto di vista assicurato che l’Italia metterà in primo piano le suddette tematiche all’interno dell’agenda del prossimo vertice del G20, che dovrà tenersi proprio nel nostro paese nella seconda metà del 2021. Contestualmente, il premier ha invitato Bill Gates in visita in Italia non appena l’emergenza coronavirus sarà terminata e le condizioni lo consentiranno.