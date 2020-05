Il capo di gabinetto di Nicola Zingaretti è stato sorpreso ad una grigliata in un domicilio diverso dal proprio: dovrà pagare 400 euro di multa.

Albino Ruperti, capo di gabinetto di Nicola Zingaretti, è stato multato per aver violato le disposizioni anti coronavirus contenute nel decreto del 25 marzo 2020: le forze dell’ordine hanno infatti sorpreso l’uomo fuori casa per prendere parte ad una grigliata nell’abitazione di altre persone. Ragione che evidentemente non è tra quelle di urgenza o necessità che consentono gli spostamenti.

Grigliata per il capo di gabinetto di Zingaretti

Ad aver segnalato la contravvenzione è stato un vicino di casa della persona presso cui stava avendo luogo il pranzo che, notando un assembramento di persone sconosciute, ha allertato gli agenti di Polizia. Dopo pochi minuti questi si sono precipitati in via Macerata, nel quartiere di Roma “Pigneto”, dove hanno sorpreso il gruppo.

Per Ruperti è scattata dunque una multa di 400 euro per essere contravvenuto alle disposizioni dell’autorità allontanandosi dal proprio domicilio senza una comprovata necessità. L’uomo, che ha subito affermato di essere nel torto, ha però specificato che non si trattava di una grigliata tra amici bensì di un pranzo di lavoro.

Oggetto: il trasporto pubblico regionale in vista della riapertura del 4 maggio.





Per dimostrarlo ha anche fornito la ricevuta d’acquisto del cibo consegnato a domicilio dove si riscontra un ordine per cinque menu fissi. “Negli ultimi 60 giorni ho praticamente vissuto alla Regione e, considerata la festa nazionale (l’episodio è del 1 maggio, ndr), ho preferito fare questo incontro a pranzo per poi tornare a casa dai miei familiari. Chiaramente, lunedì pagherò la multa“, ha spiegato.