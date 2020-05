Vincenzo De Luca show: a Che Tempo Che Fa il governatore della Campania chiama Fabio Fazio "fratacchione". Il web si scatena.

Da sempre – e ancora di più nel periodo del coronavirus – gli interventi di Vincenzo De Luca destano scalpore: anche il suo commento su Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa non è passato inosservato. Infatti, il governatore campano avrebbe definito il conduttore come un “fratacchione” mentre discuteva sull’imminente fase 2.

“Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia.”@VincenzoDeLuca con @fabfazio a #CTCF 😁 @RaiDue #veniamonoidavoi pic.twitter.com/c6jUghZ26g — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 3, 2020

Il conduttore ha poi ricordato l’apprezzamento ricevuto dalla top model Naomi Campbell, che sui social aveva riproposto il video di De Luca che minacciava l’utilizzo del lanciafiamme per coloro che si accingevano a festeggiare la laurea.

De Luca a Fazio: “Fratacchione”

Una puntata molto discussa sui social soprattutto per il commento che Vincenzo De Luca ha riservato a Fabio Fazio, definendolo un “fratacchione”. A Che Tempo Che Fa si discuteva dell’imminente inizio della fase 2 e delle differenze tra la Campania e la Calabria.

Nella Regione di De Luca, in particolare, verranno distribuite gratuitamente mascherine e verranno avviati opportuni controlli su coloro che rientreranno in Regione. In Calabria, invece, Jole Santelli aveva aperto bar e ristoranti il 30 aprile andando incontro a una diffida nei suoi confronti.

Ma l’attenzione è tutta su De Luca che, in un momento di ironia, si rivolge a Fazio: “Io sono favorevole a tutti gli affetti“, rivela il governatore tornando sul tema dei congiunti. “Sono convinto che anche lei – aggiunge poi -, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti in giro per l’Italia“.





Cosa significa fratacchione?

Nella sua accezione classica, “fratacchone” significa una sorta di fraticello che si crede furbo (come lo definisce anche l’Accademia della Crusca), mentre nell’accezione più moderna, il termine indica una persona molto gioviale, un po’ sgangherata, amica di tutti.

De Luca, probabilmente, si riferiva al primo significato del termine, quello tradizionale.