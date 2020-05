Il Premier Conte ha annunciato che il Pil italiano potrebbe andare incontro ad una caduta ancora più brusca di quella prevista.

cNel corso di una videoconferenza con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, il Premier Conte ha affermato che l’Italia dovrà far fronte ad una brusca caduta del Pil rassicurando al contempo di lavorare per non lasciare indietro nessuno.

Conte: “Brusca caduta del Pil”

La previsione al ribasso del Pil è del -8% ma secondo il primo ministro si potrebbe contrarre ulteriormente a causa dell’emergenza economica e sociale. Proprio per questo ha annunciato che per far ripartire il paese c’è bisogno di un patto che coniughi modernità ed equità. E che prenda avvio proprio dal confronto con le parti sociali. Alla riunione hanno preso parte i segretari Landini, Furlan, Barbagallo, il sottosegretario Fraccaro e i ministri Gualtieri, Patuanelli e Catalfo.

Ha quindi invitato le sigle ad un tavolo che definisca contratti innovativi e adeguati a nuove forme di lavoro, ragionando sui modelli di sviluppo e formazione.

L’obiettivo è quello di rilanciare la crescita tanto nel privato quanto nella pubbliche amministrazioni. Quando poi all’intervento economico che il governo si appresta a varare lo ha definito un “piano cospicuo per sostenere famiglie, lavoratori e imprese” confermando, secondo alcune fonti, lo stanziamento di 55 miliardi. Non ha potuto comunque non ammettere che non sarà la panacea di tutte le conseguenze negative che l’Italia si sta trovando a vivere.

“Ci aspetta una fase difficile e dobbiamo tutti rimboccarci le maniche. Non vogliamo lasciare indietro nessuno e siamo al lavoro per preservare i livelli occupazionali“, ha infine affermato.