Nel messaggio diffuso il Primo Maggio, il presidente Mattarella ha parlato di cambiamento: verso un governo di coesione nazionale?

“La battuta d’arresto che abbiamo subìto spinge ad accelerare la strada verso un cambiamento che sappia valorizzare e non subire fenomeni come la globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia, con scelte lungimiranti“. Con queste parole il capo dello Stato Sergio Mattarella ha fatto i suoi auguri ai lavoratori in occasione della Festa a loro dedicata. Qualcuno ha colto nelle sue parole un segno di speranza e di rinascita economica e sociale dopo il coronavirus, mentre altri hanno nutrito qualche sospetto. Mattarella preme forse per la formazione di un governo di coesione nazionale?

Mattarella verso governo di coesione nazionale?

Lo aveva ipotizzato prima Dagospia e poi Il Messaggero: esiste davvero la possibilità che Mattarella intenda sostituire Conte con un governo di coesione nazionale? Alcuni quotidiani avevano fatto emergere “l’ansia di ricominciare del Paese” nel messaggio diffuso il primo maggio da Mattarella. Proprio in quell’occasione si è fatto riferimento a un cambiamento a livello economico e sociale. Il capo dello Stato, però, aveva avvertito le opposizioni sul fatto che non vi sarebbe stata alcuna crisi di governo.

Invocando il pieno rispetto delle regole, dunque, pare che ripartire dopo il coronavirus con lo stesso andazzo del passato risulti impossibile. Per questo motivo molti osservatori hanno letto nel messaggio di Mattarella l’aria di cambiamento, ma non solo in veste di aiuti a imprese e famiglie.

Potrebbe alzarsi l’aria di cambiamento anche nel governo? Un’ipotesi che, però, non sembrerebbe trovare il favore della maggioranza dei cittadini, almeno in questa fase. Stando ai sondaggi, infatti, pare che Conte sia uno dei leader più apprezzati e premiati da questa emergenza.