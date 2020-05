Salvini si scaglia contro un hater che gli augura il carcere, ma sbaglia un congiuntivo.

Come è noto il leader della Lega, Matteo Salvini, è spesso è in diretta sui suoi canali social per parlare con i follower di svariate tematiche, dalla politica alla gestione del suo piccolo appartamento di Milano. Un modo per tenere sempre vivo l’interesse dell’elettorato che però spesso si rivolta contro Salvini stesso: non mancano mai, infatti, gli haters che lo insultano durante la diretta. Era successo qualche settimana fa con uno spettatore che gli aveva chiesto se facesse uso di droga e il capo del Carroccio che aveva risposto di non averne mai fatto uso.





Salvini contro un hater: “Impara il congiuntivo”

É successo di nuovo, con un utente di nome Greg che ha scritto a Salvini durante la diretta: “Spero che finisci in carcere così ti fanno il cu**“. Il commento non è sfuggito all’ex ministro dell’Interno che ha risposto con tono quasi teatrale: “L’italiano, Greg. Non si può sentire Greg. Greg! Il congiuntivo, Greg! Non puoi scrivere una roba del genere. Spero che tu finisce in galera, dai per favore. Che bello il congiuntivo, il condizionale, mettere i verbi“.

La reazione di Salvini ha naturalmente avuto un grande successo sui social con l’hashtag Greg salito velocemente in trend topic su Twitter e con molti utenti che hanno condiviso la reazione del leader della Lega.