Continua la discesa della Lega, FdI sale al 13,8%. Fiducia confermata nel premier Conte, ma gli italiani sono preoccupati per l'economia.

Un nuovo dato dell’Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani: questa settimana i sondaggi fotografano una situazione molto dinamica, con conferme ma anche cambiamenti importanti.

Calo della Lega, sale FdI

La discesa della Lega prosegue: il partito di Salvini tocca il 24,9%, a soli due punti dal Pd, ormai stabile al 22,9% da qualche settimana. Buone notizie, invece, per Fratelli d’Italia, che cavalca l’onda del consenso: il partito di Giorgia Meloni sale al 13,8% con un incremento di quasi due punti. Calo per Forza Italia, che perde lo 0,7% scendendo a quota 7,2%. Sale il Movimento Cinque Stelle, toccando il 16,8%.

Il quadro della fiducia nei politici vede sempre Giuseppe Conte al primo posto, seguito a distanza da Giorgia Meloni (al 35%) e Matteo Salvini (31%). Grande successo, questa settimana, per un altro esponente della Lega, il cui consenso si colloca a meno di 10 punti da Conte: Luca Zaia.

Il governatore del Veneto ha riscosso la fiducia del 50% degli italiani, grazie alla sua gestione dell’emergenza giudicata esemplare nella propria regione.





Prosegue fiducia nel governo

Gli italiani continuano ad avere fiducia nel premier Conte, il cui indice di gradimento si mantiene molto distaccato dagli altri politici, perdendo però un punto percentuale e fermandosi quindi al 59%. Con l’ingresso nella fase 2, risale la fiducia degli italiani nella gestione dell’emergenza coronavirus. L’operato del governo è ritenuto dal molto positivo dal 18% della popolazione e abbastanza positivo dal 51%. Come rileva Ixè, in questa fase metà della popolazione italiana è più preoccupata per gli effetti del virus sull’economia che per i suoi effetti di salute.