Cateno De Luca a favore degli innamorati divisi dalle misure restrittive imposte dal Governo e da Musumeci: passaporto in arrivo?

Il vulcanico sindaco di Messina Cateno De Luca, in una lettera scritta alla presidente della Regione Calabria Jole Santelli, ha proposto di istuire un passaporto per tutti quegli innamorati divisi dallo Stretto, al fine di concedere alle coppie la possibilità di ricongiungersi.

Cateno De Luca: “Passaporto agli innamorati”

Il sindaco di Messina Cateno De Luca è stato uno dei primi cittadini a scagliarsi contro le direttive del Governo centrale con toni quasi sempre polemici e molto originali, come testimonia la sua ultima richiesta di uno speciale passaporto per gli innamorati.

Il dpcm del 26 aprile, infatti, non permette ancora tra regioni, rendendo quindi impossibili i ricongiungimenti tra i fidanzati bloccati alle estremità dello stretto. Da qui l’idea di scrivere una lettera al Presidente della Regione Calabria Jole Santelli in cui la invita al rilascio di questo speciale passaporto per tutte quelle coppie separate dalle vigenti misure restrittive.





Lettera per gli innamorati

“Cara Presidente, voglio essere chiaro: la mia non è una critica alla sua ordinanza, della quale condivido pienamente la funzione e lo spirito, che io stesso avevo cercato di realizzare con la mia famigerata banca dati ‘si passa a condizione’, ma l’espressione di una accorata supplica da parte dei tanti innamorati che mi hanno scritto“, così esordisce De Luca nella lettera.

“Mi permetto di proporle una soluzione che potrebbe risolvere la questione, garantendo lo stesso la salute sia dei cittadini calabresi che di quelli siciliani: istituiamo il Passaporto degli innamorati e consentiamo di attraversare lo Stretto con assiduità non solo a chi è pendolare per ragioni di lavoro, ma anche a chi lo è per questioni di cuore. La mia non è una facezia, ma una simpatica proposta, con la quale spero di potere coniugare le ragioni del diritto con quelle del cuore”. Al momento però dalla Calabria non è arrivata nessuna risposta da parte della Presidente Santelli.