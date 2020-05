Matteo Renzi si dice contrario a “sovietizzare l’Italia” e scatena la polemica sui social network. In un post pubblicato su tutte le sue piattaforme ufficiali, il politico risponde in maniera durissima alla proposta di Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, che vorrebbe statalizzare a più non posso in merito agli aiuti anti crisi per l’emergenza Coronavirus.

“Se lo Stato finanzia le aziende deve avere un posto nei Cda“, dichiara Orlando durante un’intervista a La Stampa, “Non c’è nulla di ideologico, ma se prendi i finanziamenti è necessaria la garanzia che non delocalizzi o tagli la manodopera”. Queste le parole che hanno scatenato Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e l’attacco diretto al vicesegretario del Pd.

In tempi di crisi in tutto il mondo gli Stati danno soldi alle imprese per ripartire: prestiti o contributi a fondo perduto. Solo in Italia qualcuno chiede che lo Stato in cambio abbia posti in Consiglio d’Amministrazione. Noi siamo contrari. Sovietizzare l’Italia? No grazie

A post shared by Matteo Renzi (@matteorenzi) on May 7, 2020 at 1:46am PDT