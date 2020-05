Zingaretti: “Se il governo non ce la fa si torna a elezioni”

Per Zingaretti non c'è alcuna maggioranza possibile dopo questa: se dovesse cadere, l'unica alternativa solo le elezioni.

Intervistato in diretta a SkyTg24, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha chiuso alla possibilità di giochi di palazzo che portino all’insediamento di una maggioranza diversa da quella attuale: se questo governo non dovesse reggere, l’unica alternativa per lui sono le elezioni.

Zingaretti sulle elezioni

“Non ci presteremo mai al ritorno della politica del chiacchiericcio, degli sgambetti, dei giochi di Palazzo“, così ha affermato il leader dem. In un momento storico come questo a suo dire è importante dialogare con le opposizioni e coinvolgere tutto il Parlamento. Ma se l’esecutivo non dovesse farcela “vedo difficile si possa riproporre una maggioranza diversa“.

Le parole giungono dopo le recenti divisioni sorte sia dopo il caso Di Matteo-Bonafede, dove il magistrato ha accusato il Ministro di non averlo scelto come capo del Dap perché altrimenti i mafiosi sarebbero insorti. E sia dopo le minacce di dimissioni da parte del ministro Bellanova in relazione alla contrarietà del Movimento Cinque Stelle alla concessione di permessi di soggiorno temporanei agli immigrati.





Quanto al primo tema, Zingaretti ha spiegato che la priorità della politica deve essere quella di capire come combattere le mafie nelle carceri e come contrastarne l’inquinamento nell’economia legale. Argomento su cui ha incoraggiato una soluzione comune. Per quando concerne il secondo nodo proprio nella giornata di giovedì 7 maggio 2020 è previsto un vertice per chiarire come muoversi. Il Premier Conte ha infatti convocato a Palazzo Chigi il coordinatore nazionale di Italia Viva Rosato e i capigruppo del partito Boschi e Faraone.