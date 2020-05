Un sincero e commovente saluto non solo alla sua madre lontana, ma a tutte le madri italiane.

In occasione della festa della mamma, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Facebook ha voluto dedicare un post a sua madre, lontana da mesi per via dell’emergenza, estendo il pensiero a tutte le madri italiane lontane dai propri figli in questo delicato momento per paese.

Festa della mamma, il post di Conte su Facebook

Giuseppe Conte ci ha abituato in questi mesi ha interventi di natura politica sui social, ma questa volta ha voluto semplicemente dedicare un pensiero in occasione della Festa della mamma.

Su Facebook, questa mattina il Presidente del Consiglio in un post ha voluto fare uno speciale augurio alla sua mamma, lontana come tante altre per via delle misure di sicurezza: “Sono tanti mesi che non riesco ad abbracciare e a guardare negli occhi mia madre, che non vive a Roma. Le regole sul distanziamento ci tengono lontani. In tutti questi mesi il mio pensiero è andato spesso a lei: è nella fascia delle persone più vulnerabili. Questa mattina l’ho chiamata per mandarle un saluto affettuoso.





“Grazie a tutte le mamme italiane”

“Abbraccio che poi ha voluto estendere a tutte le mamme italiane: “A lei e a tutte le mamme italiane, che se mai sono anche lontane dai loro figli e che nonostante tutto non perdono l’occasione per far sentire il loro amore, dedico il mio pensiero e il mio ringraziamento più sincero“.

Estate al mare?

Post arrivato a poche ore di distanza dall’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui promette un’estate “normale” all’insegna della sicurezza: “Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città”.

“E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele“, ha aggiunto Conte spiegando di attendere l’evoluzione del quadro epidemiologico.