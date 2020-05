L'ennesimo attacco a Silvia Romano è del vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Massimo Giorgetti

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Massimo Giorgietti, si è dichiarato molto contrariato dalla notizia della liberazione di Silvia Romano e in un post sul suo profilo Facebook ha così scritto: “Se sono contento per la liberazione di Silvia Romano? Per niente. Ora avremo una musulmana in più e 4 milioni di euro in meno. Un affare proprio. E se un operatore della nostra intelligence ci avesse lasciato la pelle, lo Stato quanto avrebbe dato a vedova e orfani?”. La frase shock dell’esponente di Fratelli d’Italia è stata poco dopo modificata per la paura “di essere cancellato”, ma, se possibile, il vicepresidente del Veneto ha rincarato la dose postando una vignetta in cui, a suo dire, si ravvedono le differenze tra il ritorno in Italia di Silvia Romano e quelle di un militare morto in una missione all’estero.

Giorgetti contro Silvia Romano la “musulmana”

Quanto scritto da Giorgetti è solo uno dei tanti attacchi rivolti alla nostra connazionale rimasta per ben 18 mesi prigioniera di un gruppo terroristico in Kenya. Questa mattina in onda su RTL 102.5, Matteo Salvini ha detto che il rientro in Italia di Silvia Romano è stato uno spot gratuito per il terrorismo, visto che la ragazza indossava il velo e ha dichiarato di essersi convertita all’Islam.





Non meno critiche le prime pagine di Libero, che titola: “Abbiamo liberato un’islamica”, e quella de Il Giornale, che scrive: “Islamica e felice, Silvia ingrata”. Dal profilo Instagram del direttore del TgLa7, Enrico Mentana, arriva poi la denuncia del post di Simone Angelosante, consigliere regionale in Abbruzzo della Lega. Quest’ultimo ha scritto: “Avete mai sentito di qualche ebreo che liberato da un campo di concentramento si sia convertito al nazismo e sia tornato a casa in divisa delle SS?”.

Il commento del consigliere leghista segue nel contenuto quanto era stata affermato nelle scorse ore da il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti.