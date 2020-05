Francesco Storace ha una sua visione di Silvia Romano, che si discosta da quella più polemica del mondo politico italiano.

Il direttore de Il Secolo d’Italia, Francesco Storace, ha voluto dire la sua in merito al rientro di Silvia Romano in Italia. Intervistato da Huffingtonpost, ha dichiarato: “Ritengo questo dibattito assurdo. Ci manca solo che le chiediamo se è romanista e laziale. Ma anche a destra ho sentito voci ragionevoli, penso a Crosetto o a Buttafuoco”.

Storace su Silvia Romano: “Esempio positivo”

Il salvataggio della giovane milanese, rapita in Kenya nel 2018, ha sollevato un’accorata polemica nel panorama politico italiano come sui social, ma Storace se ne discosta e, anzi, loda il coraggio di Silvia. “Ha fatto una cosa che io non ho il coraggio di fare. Dicono ‘aiutiamoli a casa loro’, la criticano perché è andata proprio così”, commenta, “Nel momento in cui una ha questo tipo di visione, di coraggio, anche contro la volontà dei genitori, non possiamo derubricarlo a un atto buonista, è un fatto altamente positivo”.

A livello personale, si dice dispiaciuto per la conversione di Silvia Romano all’Islam ma rispetta la sua scelta: “Preferivate che tornasse dentro una bara? Perché l’unica immagine da guardare non era quella del velo, ma del suo sorriso una volta tornata. Viva. Un sorriso che mi ha conquistato“, dichiara Storace, aggiungendo che in alcune situazioni è più facile andare contro piuttosto che a favore.

Polemiche e strumentalizzazione

“Non si deve mai dimenticare che Silvia Romano è stata rapita quando c’era un altro governo. Immagino dunque che sia iniziata una trattativa quando Salvini era al governo, saremmo fuori dal mondo a pensare il contrario”, spiega il direttore de Il Secolo d’Italia.

La scelta della ragazza di mostrarsi con il velo è stata mal vista, scatenando una polemica che lo ha decisamente infastidito: “La foto della Romano postata dalla De Micheli con il simbolo del Pd è sciacallesca, una vergogna”, dichiara.