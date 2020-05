Matteo Salvini attacca il Governo sul rientro di Silvia Romano: "Andava evitato lo show".

A Matteo Salvini non interessa la conversione alla religione islamica di Silvia Romano, ma per il leader della Lega l’errore è stato fatto dal Governo Conte accogliendo la cooperante con uno show a favore di telecamere. Il pensiero del senatore leghista in una intervista concessa a Omnibus su La7: “Io al posto del governo avrei evitato lo show all’arrivo della ragazza, mostrando che hanno vinto i terroristi”. Per l’ex vicepremier, dunque, questa esposizione di Silvia Romano è una vittoria per chi l’ha rapita. “Sono ovviamente contento che Silvia sia viva e sana e salva, e se si vuole vestire con i jeans o in abiti islamici sono fatti suoi. Per me il problema è come evitare per il futuro altri casi simili: nel mondo ci sono migliaia di italiani, dovremmo fare come altri Paesi che non pagano i riscatti, se paghiamo i riscatti continueranno i sequestri”.

Matteo Salvini: il pensiero su Silvia Romano

Matteo Salvini ribadisce che non gli importa della conversione alla religione islamica di Silvia Romano, cooperante tenuta prigioniera in Mogadiscio per 18 mesi, ma attacca nuovamente il Governo Conte: “Avrei preferito un ritorno più sobrio, senza dirette tv mondiali e show, per far vedere che i sequestratori non solo avevano incassato il riscatto ma avevano vinto”.





Da parte del leader della Lega non manca la stoccata alle Ong: “Se vai in un territorio a rischio, come associazione di volontariato o azienda privata, esponi te stesso, l’Italia e i tuoi lavoratori a un rischio. Dovresti anche assumerti le conseguenze, civili, economiche e penali”. Sul presunto riscatto, invece, Matteo Salvini glissa: “Non commento notizie non confermate”.