Decreto Rilancio: la conferenza stampa del Premier Conte

Giuseppe Conte sta tenendo una conferenza per illustrare i provvedimenti contenuti nel decreto Rilancio.

Concluso il Consiglio dei Ministri, il Premier Conte sta tenendo una conferenza stampa per aggiornare i cittadini sulle misure contenute nel Decreto Rilancio.

Conferenza stampa sul Decreto Rilancio

“Abbiamo lavorato intensamente coi ministri e con gli staff tecnici, che ringrazio. Sapevamo che il paese era in attesa. Ogni ora pesava perché dovevamo intervenire quanto prima. La parola passerà ora al Parlamento con le forze di maggioranza e mi auguro anche con l’opposizione. Abbiamo lavorato a questo decreto consapevoli che c’è un paese in grande difficoltà e sofferenza.

Ci sono persone rimaste senza lavoro, commercianti che rischiano di chiudere definitivamente, imprenditori che sono nell’assoluta incertezza. il vostro rido di allarme non c’è mai sfuggito ed è per questo che ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di questa sofferenza.

Ce l’abbiamo messa tutta a potenziare cassa integrazione e bonus per autonomi, confidando che le erogazioni arrivino ancora prima di quanto successo adesso.

Introduciamo anche misure di rilancio per le imprese per dare impulso alla crescita. Guardiamo anche alle famiglie che hanno figli che devono fare i conti anche col problema delle scuole chiuse. Abbiamo anche un reddito di emergenza per determinate fasce della popolazione che hanno bisogno di particolare protezione.”