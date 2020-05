In riferimento all'estate 2020, Lilli Gruber cita Salvini durante un'intervista a Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna.

Lilli Gruber lancia una frecciatina a Matteo Salvini durante una puntata di Otto e Mezzo, in onda sul canale televisivo La7. Il fatto è avvenuto durante un’intervista in collegamento con il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, tema principale l’estate 2020 e le ipotesi sull’andamento della stagione dopo il lockdown.

Lilli Gruber: frecciatina a Salvini

La Gruber ha colto l’occasione per indirizzare una battuta a Salvini, chiedendo a Bonaccini: “Il leader della Lega nonché privato cittadino Matteo Salvini potrà tornare al Papeete?”. La risposta del governatore dell’Emilia Romagna è stata decisamente diplomatica: “Se tornerà in Regione, vorrà dire che avrà apprezzato la qualità della nostra offerta turistica”.

La giornalista, in particolare, ha fatto riferimento all’occasione in cui Matteo Salvini si trovava presso la nota spiaggia romagnola, ballando e facendo festa in mezzo alla gente. Le foto del leader della Lega in quella situazione sono letteralmente diventate virali, scatenando anche diverse battute di scherno nei suoi confronti e un seguito incancellabile.

Non tutti hanno apprezzato

Dopo la frecciatina di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, l’opinione pubblica si è divisa in due: c’è chi ha riso con lei, cogliendone l’ironia, e chi invece l’ha criticata sui social network. “Deve avere qualche problema psicologico se pensa sempre a Salvini”, si legge in un tweet pubblicato da un utente.

Matteo Salvini potrà tornare al Papeete per andare in vacanza? U R L O #ottoemezzo pic.twitter.com/sYY3X3cug8 — Di Maio, quello giusto (@mattdm12) May 12, 2020

Nel frattempo, Bonaccini ha ipotizzato, ben prima della sua intervista su La7, un eventuale anticipo delle riaperture in Emilia Romagna. “Deve andare di pari passo con una curva epidemiologica che non torni ad essere preoccupante“, ha dichiarato ai microfoni del Tg3.