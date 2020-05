Rosanna Tremante, consigliera in quota M5S, spiega che il post a proposito di Silvia Romano era "mero cazzeggio".

Nei pochi giorni trascorsi dal suo ritorno in patria, non si contano le minacce a Silvia Romano. Nonostante ci sia un’inchiesta da parte della Procura di Milano – nel mirino anche il post di Vittorio Sgarbi – in molti continuano a utilizzare i social network come valvola di sfogo nei confronti della cooperante milanese salvata dopo diciotto mesi di prigionia. A scatenare le polemiche è stato anche un post di Rosanna Tremante, consigliera comunale del M5s di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, in cui la donna ha fatto riferimento a “schiaffi” nel caso in cui a Silvia tornasse il desiderio di andare in Africa. Ma la consigliera smentisce: “Era solo ironia e cazzeggio sul mio profilo privato, non farei del male a nessuno”.

La smentita della consigliera

A poche ore dalla bufera scatenata dal post, è stata la stessa consigliera a spiegare, tramite social, che la sua riflessione sul ritorno di Silvia Romano è stata prelevata dal suo “profilo privato, quello dedicato al mero cazzeggio, all’ironia, allo sfotto’.

In maniera molto strumentale mi si fa passare per una hater, una che minacciava di prenderla a schiaffi, cosa assurda e assolutamente falsa in quanto mai oserei fare del male a chicchessia. Prendo quindi le distanze” da quanto riportato dai media in proposito e lamenta l’esposizione “alla gogna mediatica e alla violenza”.

Consigliera M5s su Silvia Romano

“Silvia cara, mi fa piacere che tu sia tornata, per carità, potresti essere una figlia mia – scrive la consigliera del Movimento 5 Stelle -. Però una domanda te le devo fare: ma come ti è venuto in mente di convertirti?”. “Qui, tra cristiani non ci capiamo, figuriamoci tra cristiani e islamici. Un casino esagerato” prosegue la consigliera comunale, in dialetto partenopeo.





E ancora, nel messaggio su Facebook di Rosanna Tremante si legge, agli indirizzi di Silvia Romano: “Ora mi raccomando, rimani a casa tranquilla e ritrova la serenità perché se vengo a sapere che ti è venuta la nostalgia dell’Africa, vengo a casa tua e ti riempio di schiaffi”.

Nei giorni precedenti, da nord a sud diversi esponenti politici si sono lasciati andare a commenti poco appropriati. Nel trevigiano, per esempio, Nico Basso ha invitato la Romano a impiccarsi. Mentre sempre in Campania, ma a Sorrento, il consigliere Emilio Moretti ha fatto allusioni sessuali sulla cooperante milanese.