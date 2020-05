I deputati di FdI e Lega si tolgono la mascherina a Montecitorio: nuova forma di protesta.

Deputati si tolgono la mascherina in aula. Nuova forma di protesta di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega che alla Camera si sono tolti la mascherina. È accaduto intorno all’ora di pranzo di giovedì 14 maggio. A Montecitorio, infatti, alcuni deputati di Fratelli d’Italia e della Lega hanno manifestato il proprio dissenso con una nuova forma di protesta: si sono tolti la mascherina per contestare il deputato di Currò del Movimento 5 Stelle. Quest’ultimo è intervenuto durante la discussione degli ordini del giorno sul decreto Coronavirus.

Camera, deputati tolgono mascherina

La bagarre alla Camera era già iniziata da qualche minuto considerato che gli animi si erano surriscaldati nel dibattito sui problemi dei frontalieri. La Lega, infatti, ha mosso pesanti accuse nei confronti dell’operato del Governo Conte. Per questo, l’intervento di Currò ha gettato ulteriore benzina sul fuoco: l’esponente pentastellato ha ribaltato le accuse al centrodestra per la gestione della pandemia nelle regioni che governa. A causa di queste accuse, diversi deputati di Lega e Fratelli d’Italia si sono tolti o abbassati la mascherina.

I deputati di centro-destra sono stati subito richiamati dal vicepresidente Fabio Rampelli, che li ha invitati a seguire: “Un comportamento che sia consono all’istituzione”.





Francesco Lollobrigida, di Fratelli d’Italia, ha ricordato alla Camera che il suo gruppo già a febbraio aveva sollecitato l’uso della mascherina in Parlamento; l’esponente del partito di Giorgia Meloni ha sottolineato, però, come all’epoca fu duramente contrastato dalla maggioranza. Dello stesso avviso il forzista Matteo Dall’Osso. Scontro anche tra il deputato leghista Belotti e Fratoianni con quest’ultimo che ha voluto ricordare come: “La pandemia non è uno scherzo, è una vergogna che deputati della destra – ha aggiunto – si tolgano la mascherina per urlare, insultare e sputacchiare”.