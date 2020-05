De Luca sollecita il governo. per le misure di sicurezza e avverte: "Metà dei ristoranti e lidi non potranno riaprire".

Il presidente della Regione Campania mette fretta al governo: per De Luca servono il prima possibile le disposizioni ufficiali per l’apertura di ristoranti e lidi. E avverte: con queste regole metà degli operatori campani non potranno riaprire.

De Luca: servono protocolli sicurezza

“Sollecitiamo il Governo ad accelerare al massimo i tempi per l’invio dei protocolli di sicurezza -chiede Vincenzo De Luca- ad oggi ancora non ufficializzati, per consentire agli operatori, in particolare ristoratori e balneari, i tempi necessari per preparare i propri locali e le proprie attrezzature in modo da poter riprendere le attività”. Il presidente della Regione Campania è preoccupato per le regole imposte dal governo. “I limiti fissati, di cui si sente parlare, impediscono la riapertura di oltre la metà degli operatori e non tiene conto delle specificità della nostra regione, in particolare per la balneazione e larga parte della ristorazione, con una fascia costiera completamente diversa da quella del nord.”





Metà operatori rischiano di non riaprire

“Fermo restando l’obiettivo primario della tutela della salute dei cittadini e in attesa dei protocolli ufficiali -continua De Luca- stiamo lavorando in queste ore, senza agitazioni inutili e senza demagogia, per predisporre protocolli regionali in grado di raccogliere le esigenze sanitarie a tutela dei nostri operatori.

Contemporaneamente faremo quello che è stato cancellato dalla consapevolezza collettiva: la verifica rigorosa su cosa accadrà, sul piano epidemiologico, dopo il 18 maggio. Anche su questo manterremo ferma la linea della Campania: aprire tutto ma per sempre, in sicurezza, evitando di dover chiudere dopo una settimana“.