Poco dopo un analogo annuncio di Fratelli d'Italia, Salvini ha lanciato per il prossimo 2 giugno una manifestazione di protesta contro il governo.

Nella giornata del 15 maggio Matteo Salvini ha ufficialmente annunciato l’indizione di una manifestazione nazionale del centrodestra per il prossimo 2 giugno. Una mobilitazione dall’alto valore simbolico, essendo stata fissata in concomitanza con la Festa della Repubblica, al fine di protestare contro le decisione del governo Conte per quanto riguarda la gestione dell’emergenza coronavirus. Proprio l’aver indetto una manifestazione pubblica nel pieno di una pandemia ha fatto però storcere il naso a più di un osservatore, ma Salvini ha assicurato che verrà rispettata la sicurezza dei partecipanti.



Salvini, manifestazione contro il governo il 2 giugno

Intervistato dalla trasmissione televisiva Aria pulita sull’emittente 7Gold, Salvini ha lanciato una sorta di ultimatum all’esecutivo, annunciando al contempo una manifestazione nazionale aperta a tutte le forze del centrodestra: “Se non ci ascolteranno in Parlamento ci troveremo a Roma, con mascherina e a distanza. Se non verremo ascoltati a giugno, chiedendo il riconoscimento dei diritti di tutti, ci troveremo a Roma per farci sentire. Abbiamo già chiesto l’utilizzo di alcuni spazi a giugno. Porteremo entro giugno la voce degli italiani onesti a Roma”.

Come richiesto da tantissimi di voi, eccoci pronti: tutti insieme il 2 giugno a Roma, rispettando le regole, per aiutare l’Italia e gli Italiani. #orgoglioItaliano 🇮🇹 pic.twitter.com/HhgqJaK54x — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 15, 2020

L’ex ministro dell’Interno ritorna poi sulla questione dell’emergenza sanitaria e di come il governo non abbia a suo dire saputo prendere delle decisioni in un momento così delicato per il Paese: “Non possiamo essere l’unico paese europeo dove la scuola non riparte, altri hanno già aperto o stanno riaprendo, Francia, Austria e altri. Noi siamo pronti a tornare al governo se gli italiani lo vogliono col voto, promettendo che il taglio delle tasse che ha fatto mezza Europa sarà realtà anche in Italia”.





Analoga proposta di Fratelli d’Italia

Poche ore prima dell’annuncio di Matteo Salvini anche i vertici di Fratelli d’Italia avevano tuttavia deciso di indire una manifestazione di protesta per il prossimo 2 giugno. Riunitosi in videoconferenza, sembrerebbe che l’esecutivo del partito di Giorgia Meloni abbia in mente di organizzare una serie di flash mob in alcune piazze italiane, anche se non è ancora chiara un’eventuale unione con la manifestazione di Salvini.

Proprio sull’eventuale rispetto delle misure di sicurezza, fonti di FdI interpellate dai giornalisti hanno chiarito: “A piazza del Popolo potremmo essere cento, magari, lontani dieci metri l’uno dall’altro […] l’effetto complessivo sarà imponente”. Nei prossimi giorni il partito dovrebbe comunicare alle prefetture delle città interessate la richiesta di utilizzo delle piazze scelte per la manifestazione.