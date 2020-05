Trovato l'accordo con il Governo, Fontana esulta: "Da lunedì 18 maggio la Lombardia riparte".

Anche in Lombardia la fase 2 da lunedì 18 maggio farà registrare un cambio di passo. Attilio Fontana ha annunciato nella serata di venerdì 15 maggio di aver trovato l’accordo, insieme alle altre Regioni, con il Governo Conte. E così, nonostante i dati dei contagi non siano ancora buoni, la Lombardia può ripartire da lunedì 18 maggio. Come? Con la riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri. “Una buona notizia, il premier Conte ha recepito le linee guida delle Regioni. Un passo avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedì alla riapertura di una serie di attività produttive”. Con queste parole, dunque, il Governatore della Lombardia ha salutato la decisione del Premier Conte di dare fiducia alle singole Regioni.

Fase 2 in Lombardia: come si riapre?

La domanda che in molti si pongono è: “Come riaprirà la Lombardia in fase 2?”. A tal proposito, è lo stesso Attilio Fontana ad annunciare che nella giornata di sabato 16 maggio saranno pubblicate le linee guida. “Saranno provvedimenti che garantiranno la ‘ripartenza’ in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attività in Lombardia e nel resto d’Italia.

Tutti lo dovranno fare utilizzando il buon senso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica”.





Anche perché in occasione della Conferenza delle Regioni, presieduta da Stefano Bonaccini, gli enti locali hanno trovato una quadra. Come spiega lo stesso Attilio Fontana: “Siamo riusciti a elaborare e a produrre un documento unitario delle Regioni. Un risultato che è il frutto della proposta che avevo lanciato nella giornata di oggi a tutti i governatori e che si è dunque concretizzata in vista delle riaperture di lunedì, quando alcune nuove attività produttive potranno ripartire con linee guida condivise”.