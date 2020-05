La Sicilia riduce le restrizioni nella fase 2 e decide di fidarsi dei suoi cittadini.

L’Italia si avvia verso la nuova fase 2, quella in cui tutte le attività commerciali e produttive riprenderanno a lavorare da lunedì 18 maggio. Solo nella tarda serata di ieri, 15 maggio, dopo un incontro durato praticamente tutto il giorno, il governo ha trovato l’accordo con le regioni in merito ai protocolli di sicurezza necessari per una ripartenza controllata. É l’esecutivo a dare le linee guida, mentre alle amministrazioni locali spetta adeguarle tenendo contro delle condizioni del contagio di ogni singolo territorio. Chi ha già fatto sapere di muoversi in maniera molto meno restrittiva rispetto alle decisioni nazionali è Nello Musumeci, governatore della Sicilia. L’ordinanza in merito dovrebbe essere resa nota entro oggi, 16 maggio.

Fase 2, la Sicilia riduce le restrizioni

Come riportato dal Giornale di Sicilia, saranno interventi che andranno verso gli imprenditori e dunque renderanno meno ferree le misure di sicurezza.

Ecco dunque che nelle spiagge siciliane la distanza di sicurezza sarà di tre metri e mezzo, molto meno dei 5 metri previsti nel resto d’Italia, e dunque ci sarà la possibilità di sistemare più ombrelloni e lettini. Stesso criterio anche nei ristornati dove il limite dei 4 metri quadrati attorno a ogni tavolo sarà ridotto così da garantire un maggior numero di posti. Anche per i negozi al dettaglio la Sicilia seguirà la propria strada, introducendo cautele minime per i commercianti.

I barbieri dovranno avere la visiera di plexiglas, nei bar si potranno consumare caffè e bibite, mentre il gelato non potrà essere consumato all’interno dei locali per evitare gli assembramenti. Restrizioni meno rigide in Sicilia sarebbe consentite dai dati epidemiologici sul confronto col comitato tecnico scientifico,