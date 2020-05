Zaia, nuova ordinanza: multa salata per chi è senza mascherina

"La mascherina rimane obbligatoria anche dal 18 maggio", così ha specificato Luca Zaia alla vigilia della riapertura del 18 maggio.

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha dichiarato che nella nuova ordinanza regionale vigerà una multa fino ai 3.000 euro per chi verrà trovato senza mascherina. Ordinanza che uscirà non appena verrà reso noto il testo dell’ultimo DPCM che prevede nuove riaperture a partire dal 18 maggio. Il Viminale registra nuove sanzioni per esercenti e false dichiarazioni.

Zaia, nuova ordinanza per chi non porta mascherina

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha annunciato che in testa ai suoi pensieri rimane la consapevolezza sanitaria, e proprio per queso motivo in una nuova ordinanza sarà disposta una multa salata per chi venisse colto senza la mascherina, che rimane tuttora obbligatoria.

“Senza mascherina corri il rischio di prenderti una multa che va da minimo 500 euro e può arrivare a 3.000. Io non sono per lo stato di polizia ma qui c’è una partita che va oltre l’individuo, oltre la comunità“, ha detto.





Controlli serrati

Proseguono intanto le attività di controllo su spostamenti e attività consentite nella Fase 2 da parte del Viminale. Nella giornata di sabato 16 maggio, sono state controllate 137.932 persone e 53.698 attività e esercizi commerciali.

Di questi, sono stati sanzionati 1.396 persone e 39 esercizi commerciali, mentre 45 sono stati chiusi fino a data da destinarsi. Per quanto riguarda le denunce , sono 7 le persone multate per false dichiarazioni/attestazioni e 8 per violazione del divieto di allontanamento dall’abitazione per quarantena.