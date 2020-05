"Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro": la gaffe dell'Azzolina in conferenza stampa.

La ministra della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, è incappata in una gaffe che non è passata inosservata all’attento pubblico del web. Nella sua conferenza del 16 maggio, in cui ha annunciato come si svolgerà l’esame di Stato, la ministra si è soffermata anche sui programmi scolastici del prossimo anno che si spera potrà iniziare a settembre con gli studenti in aula. Queste le parole dell’Azzolina: “La scuola non è un travaso di conoscenze. Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro”. La gaffe è stata ripetuta poco dopo dalla ministra che è tornata sul concetto dicendo: “È importante che non si pensi che lo studente sia un imbuto da riempire con delle conoscenze e dei programmi”.

Azzolina: “Lo studente non è un imbuto da riempire”

A discapito della Azzolina c’è purtroppo per lei anche un precedente. Nello specifico, durante la conferenza stampa in cui circa un mese fa presentava il decreto scuola per l’emergenza COVID-19 insieme al presidente Conte, la ministra aveva detto: “Chiedo scusa a nome di tutti i precari”. La Azzolina cercava di chiedere scusa ai molti insegnanti precari che da circa tre anni attendevano l’apertura delle graduatorie, ma il messaggio era sbagliato nella sua forma.

Un piccolo lapsus che però le era costato profonde critiche dai precari e dai supplenti stessi che ne criticavano le competenze, giudicate spesso non adatte al ruolo che ricopre.